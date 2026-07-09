Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
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09.07.2026 16:54:37
Fielmann-Aktie schwächer: Konsumflaute verringert Optimismus
Die Optikerkette Fielmann hat im ersten Halbjahr in Deutschland eine verhaltene Verbraucherstimmung zu spüren bekommen.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich im ersten Halbjahr leicht um vier Millionen auf 296 Millionen Euro.
Damit hat die Optikerkette laut der Baader Bank im zweiten Quartal ihr Wachstum nach einem verhaltenen Jahresauftakt wieder beschleunigt. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) hätten seine Erwartungen getroffen, den Marktkonsens aber leicht verfehlt, notierte deren Analyst Volker Bosse. Die im SDAX notierte Aktie verlor am Nachmittag knapp ein Prozent.
An seiner Prognose für das laufende Jahr hält der Konzern fest, erwartet jetzt aber insbesondere wegen der mauen Konsumstimmung in Deutschland das untere Ende der Spannen bei Umsatz und bereinigtem operativem Ergebnis. Fielmann hat bislang einen Anstieg des Konzernumsatzes von fünf bis sieben Prozent auf 2,55 bis 2,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das bereinigte operative Ergebnis soll 590 bis 610 Millionen Euro betragen.
Dabei geht das Unternehmen von einer Beschleunigung des Wachstums im zweiten Halbjahr aus. Die Einschätzung begründete Fielmann mit deutlich mehr Niederlassungseröffnungen, mehr Personal und der Einführung von KI-unterstützten Sehstärkenbestimmungen. Zudem sieht das Management dank erheblicher Expansionschancen in Augenoptik, Hörakustik und im medizinischen Dienstleistungsgeschäft zusätzliche Potenziale im Rahmen seiner Mittelfristplanung.
Dass Fielmann nun das untere Ende der Prognosespannen anvisiert, ist Baader-Analyst Bosse zufolge keine Überraschung. Mit den Halbjahresergebnissen liege der Konzern bislang hinter seinen Jahresambitionen zurück.
Endgültige Zahlen und weitere Details will Fielmann am 27. August nennen./nas/men/mis/he
HAMBURG (awp international)
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