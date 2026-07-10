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Kursentwicklung 10.07.2026 15:58:23

Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Mutares
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Am Freitag geht es im SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0.38 Prozent auf 18’143.82 Punkte aufwärts. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 86.730 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.004 Prozent auf 18’075.42 Punkte an der Kurstafel, nach 18’074.65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18’162.71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’033.46 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 2.21 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, wies der SDAX einen Wert von 17’864.36 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 10.04.2026, den Stand von 17’257.63 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’206.72 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4.54 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Sixt SE St (+ 6.25 Prozent auf 72.20 EUR), TeamViewer (+ 5.13 Prozent auf 5.53 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4.23 Prozent auf 30.52 EUR), Drägerwerk (+ 3.45 Prozent auf 84.00 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3.05 Prozent auf 30.42 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Fielmann (-3.91 Prozent auf 40.55 EUR), Vossloh (-3.87 Prozent auf 64.50 EUR), LPKF Laser Electronics (-2.82 Prozent auf 17.25 EUR), Energiekontor (-2.72 Prozent auf 35.80 EUR) und Dürr (-2.40 Prozent auf 17.08 EUR).

Welche Aktien im SDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die TeamViewer-Aktie aufweisen. 414’695 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Fielmann-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.577 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2.84 erwartet. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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