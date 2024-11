NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Die Anleger sollten den übertriebenen Kursrückgang der Aktie nach den Quartalszahlen zum Kauf nutzen, riet Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht Gewinnmitnahmen und geht davon aus, dass es im laufenden Quartal - anders als es der Ausblick suggeriere - mit der Geschäftsentwicklung nicht nach unten gehen wird./gl/zb;