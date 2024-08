NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 468 Euro belassen. Der Hersteller von Luxus-Sportwagen habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit den höheren Prognosen für das Gesamtjahr habe er bereits gerechnet./bek/ajx;