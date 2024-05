NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari von 463 auf 464 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Anleger sollten den Kursrückschlag trotz starker Zahlen als Kaufchance sehen, schrieb Analyst Tom Narayan am Freitag in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Die nächste Wachstumswelle im Zuge der Elektro-Kampagne der Italiener komme erst noch./ag/men;