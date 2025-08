NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari nach Zahlen von 500 auf 475 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Tom Narayan reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Erwartungen an die Verkaufszahlen von Elektro-Pkw und Hybride. Insgesamt stehe der Sportwagenbauer aber unverändert gut da, Kursschwächen sollten genutzt werden./rob/mis/zb;