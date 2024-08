NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ferrari nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 385 US-Dollar belassen. Der Sportwagenbauer habe mit seinem Zahlenwerk die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Montag vorliegenden Studie. Ferrari sei damit zurück auf dem Weg der "Überdurchschnittlichkeit", an den sich die Anleger gewöhnt hätten. Allerdings habe das operative Quartalsergebnis seine hohe Schätzung nur so ungefähr erreicht./ck/he;