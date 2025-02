ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ferrari von 513 auf 584 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportwagenbauer habe die Bühne bereitet für ein aufregendes Jahr, schrieb Analystin Susy Tibaldi in ihrer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Berichts zum vierten Quartal. Der Tenor aus der Telefonkonferenz sei positiv gewesen. 2025 komme es vor allem auf das erste Halbjahr an. Für 2026 brauche man keine Bestellungen mehr./ag/gl;