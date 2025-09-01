Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

388.12
CHF
7.64
CHF
2.01 %
01.09.2025
BRXC
02.09.2025 10:42:54

Ferrari Buy

Ferrari
388.12 CHF 2.01%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Ferrari von 430 auf 520 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Nicolai Kempf erwartet sich vom Kapitalmarkttag im Oktober ambitionierte Mittelfristziele und Aktienrückkäufe mit einem Volumen von 3 Milliarden Euro. Der Fokus der Anleger richte sich immer mehr auf 2026 - mit vollem Auftrieb durch das neue Modell F80, schrieb er in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
520.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
417.90 € 		Abst. Kursziel*:
24.43%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
419.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.87%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ferrari N.V.

Analysen zu Ferrari N.V.

10:42 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
01.09.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
04.08.25 Ferrari Outperform Bernstein Research
04.08.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
31.07.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
