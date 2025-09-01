|Kurse + Charts + Realtime
Ferrari Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Ferrari von 430 auf 520 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Nicolai Kempf erwartet sich vom Kapitalmarkttag im Oktober ambitionierte Mittelfristziele und Aktienrückkäufe mit einem Volumen von 3 Milliarden Euro. Der Fokus der Anleger richte sich immer mehr auf 2026 - mit vollem Auftrieb durch das neue Modell F80, schrieb er in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung./ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
520.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
417.90 €
|
Abst. Kursziel*:
24.43%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
419.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.87%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|388.12
|2.01%
