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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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Aussichten 06.06.2026 17:56:00

Mai 2026: Die Expertenmeinungen zur Richemont-Aktie

Mai 2026: Die Expertenmeinungen zur Richemont-Aktie

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Richemont-Aktie im vergangenen Monat.

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT
18.00 EUR 1.12%
Kaufen Verkaufen

Richemont Experten haben ihre Einschätzung der Richemont-Aktie veröffentlicht.

11 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Richemont mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 187,54 CHF für die Richemont-Aktie, was einem Anstieg von 18,64 CHF zum aktuellen SWX-Kurs in Höhe von 168,90 CHF entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG186,00 CHF10,1226.05.2026
Barclays Capital195,00 CHF15,4526.05.2026
Bernstein Research200,00 CHF18,4125.05.2026
JP Morgan Chase & Co.200,00 CHF18,4122.05.2026
Bernstein Research200,00 CHF18,4122.05.2026
Jefferies & Company Inc.165,00 CHF-2,3122.05.2026
Deutsche Bank AG195,00 CHF15,4522.05.2026
UBS AG182,00 CHF7,7622.05.2026
RBC Capital Markets165,00 CHF-2,3122.05.2026
Bernstein Research200,00 CHF18,4118.05.2026
JP Morgan Chase & Co.--15.05.2026
Bernstein Research200,00 CHF18,4112.05.2026
Barclays Capital200,00 CHF18,4112.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)150,00 CHF-11,1911.05.2026

Redaktion finanzen.ch

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