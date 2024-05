NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 12,75 Euro belassen. Der Energieversorger habe solide abgeschnitten und die Markterwartungen in etwa erfüllt, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Vertriebsgeschäft hätten die Essener leicht positiv überrascht. Angesichts positiver Preisanpassungen im Jahr 2023 und eines geringeren Wettbewerbs im Vereinigten Königreich befinde sich Eon in diesem Bereich weiterhin in einer guten Position./la/lew;