NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran zog in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie ein Fazit der abgelaufenen Berichtssaison zum ersten Quartal. Die diesjährigen Zielsetzungen wirkten entschärft angesichts des starken Jahresauftakts vieler Unternehmen. Versorger wie Eon zeigten aufgrund der im Jahr 2023 vollzogenen Preiserhöhungen weiterhin eine starke Entwicklung./tih/edh;