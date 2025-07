NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien von Eon zwar von 15,50 auf 17,00 Euro angehoben, die inzwischen angemessen bewerteten Papiere aber von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Die jüngsten regulatorischen Verbesserungen seien zwar positiv, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch in ihrer Neubewertung. Sie sorgten auf dem aktuellen Bewertungsniveau aber nicht mehr für ausreichend Spielraum nach oben./ag/gl;