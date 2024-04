NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach einem Investorentreffen mit einem Manager der Netzsparte auf "Hold" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die künftigen Wachstumschancen in den deutschen Netzen seien ein Hauptthema gewesen, noch ergänzt durch die Lieferkettensituation und politische Entwicklungen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Energiekonzern sei sehr zuversichtlich, dass der Netzausbauplan umgesetzt werden könne./tih/he;