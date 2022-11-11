Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’832 0.1%  SPI 17’640 0.1%  Dow 47’427 0.7%  DAX 23’768 0.2%  Euro 0.9327 -0.1%  EStoxx50 5’653 0.0%  Gold 4’174 0.4%  Bitcoin 73’294 -0.2%  Dollar 0.8059 0.1%  Öl 63.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
NVIDIA-Aktie & Co.: CFRA nennt zehn Tech-Favoriten für 2026 - KI bleibt grösster Wachstumstreiber
TUI-Aktie im Aufwind: Was hinter dem Kurssprung steckt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Tesla-Aktie im Blick: E-Autobauer verschärft Entkopplung von China - Zulieferer müssen alternative Standorte nutzen
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Suche...

E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

17.00
CHF
4.54
CHF
36.39 %
11.11.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.11.2025 08:18:07

EON SE Equal Weight

E.ON
14.23 CHF -0.06%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die negative Kursreaktion auf einen "Handelsblatt"-Artikel sei übertrieben, schrieb Peter Crampton am Donnerstagnachmittag. Darin wurde berichtet, dass einige Netzbetreiber die vom Staat bezuschusste Senkung der Netzentgelte nicht an ihre Kunden weitergegeben hätten. Dabei sei Westnetz von Eon explizit genannt worden, so Crampton. Aus seiner Sicht wird gerne negativ über Versorger berichtet. Die Stromrechnungen der Verbraucher setzten sich aus vielen Komponenten zusammen. Netzentgelte seien der kleinste Faktor./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 14:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 14:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: E.ON SE Equal Weight
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
16.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
15.28 € 		Abst. Kursziel*:
4.71%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
15.27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.78%
Analyst Name::
Peter Crampton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu E.ON SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu E.ON SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:18 E.ON Equal Weight Barclays Capital
27.11.25 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

E.ON SE 17.00 36.39% E.ON SE