ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Energiekonzern liefere kontinuierlich ab, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gewartet werde aber auf klare Regularien in Deutschland./tih/he;