Energiekontor Aktie 1080247 / DE0005313506
33.66CHF
-7.84CHF
-18.89 %
16.10.2025
17.10.2025 09:39:42
Energiekontor Buy
Energiekontor
33.66 CHF -18.89%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor von 117 auf 106 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Operativ dürfte 2025 das beste Jahr in der Geschichte des Erneuerbare-Energien-Unternehmens werden, schrieb Philipp Kaiser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings führten Verzögerungen auf Behördenseite zu Projektverzögerungen. Die Folge sei eine Gewinnwarnung für 2025 gewesen./rob/mis/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Energiekontor AG Buy
|
Unternehmen:
Energiekontor AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
106.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51.90 €
|
Abst. Kursziel*:
104.24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
184.56%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
