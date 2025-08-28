Energiekontor Aktie 1080247 / DE0005313506
41.39CHF
-3.05CHF
-6.86 %
28.08.2025
10.09.2025 13:24:25
Energiekontor Buy
Energiekontor
41.39 CHF -6.86%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor von 154 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Jahresschätzungen für den Betreiber und Entwickler von Wind- und Solarparks ein wenig gesenkt und bewerte dessen Projektpipeline nun etwas konservativer, schrieb Philipp Kaiser in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die vielversprechende Aktienstory bleibe aber intakt./rob/gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Energiekontor AG
09.09.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
09.09.25
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX sackt am Mittag ab (finanzen.ch)
09.09.25
|EQS-CMS: Energiekontor AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
09.09.25
|EQS-CMS: Energiekontor AG: Release of a capital market information (EQS Group)
04.09.25
|Gewinne in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
04.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Donnerstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
04.09.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
03.09.25
|EQS-News: Energiekontor AG: Financial Close für zwei weitere Windparkprojekte im Landkreis Verden erreicht – Baustart voraus (EQS Group)
Analysen zu Energiekontor AG
|13:24
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|20.05.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|07.04.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|05.12.24
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|13.08.24
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
