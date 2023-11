NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 7,80 Euro auf "Overweight" belassen. Die Dividendenpläne des italienischen Versorgers seien weniger ambitioniert als erwartet, schrieb Analyst Javier Garrido am Mittwochmorgen in seiner ersten Reaktion auf die neuen Mittelfristziele./ag/la;