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17.04.2026 07:58:41

easyJet Underweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet von 350 auf 340 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Aussicht auf eine schwächere Nachfrage beim Billigflieger führe zu weiter gekappten Gewinnerwartungen, schrieb Harry J Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn sowohl höhere Kerosinkosten als auch etwas schleppende Buchungen erwartet worden seien, falle das Ausmaß größer aus als gedacht./rob/niw/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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