easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
easyJet Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet von 350 auf 340 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Aussicht auf eine schwächere Nachfrage beim Billigflieger führe zu weiter gekappten Gewinnerwartungen, schrieb Harry J Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn sowohl höhere Kerosinkosten als auch etwas schleppende Buchungen erwartet worden seien, falle das Ausmaß größer aus als gedacht./rob/niw/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Underweight
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3.40 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
4.35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
3.70 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
|
09:29
|easyJet Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von easyJet (finanzen.ch)
|
16.04.26
|MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - Druck auf Fluglinien nach Easyjet (Dow Jones)
|
16.04.26
|Zuversicht in London: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
16.04.26
|easyJet Aktie News: easyJet am Nachmittag tiefrot (finanzen.ch)
|
16.04.26