So lohnend wäre eine Bitcoin-Investition von vor 5 Jahren gewesen

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Gestern vor 5 Jahren wurde Bitcoin bei 38’649.98 USD gehandelt. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in BTC investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.02587 Bitcoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’993.08 USD, da Bitcoin am 24.05.2026 77’032.65 USD wert war. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 99.31 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 62’896.90 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 06.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 124’774.17 USD.

Redaktion finanzen.net