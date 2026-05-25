Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.4%  SPI 19’052 0.4%  Dow 50’580 0.6%  DAX 25’208 1.3%  Euro 0.9098 -0.3%  EStoxx50 6’101 1.4%  Gold 4’560 1.2%  Bitcoin 60’488 0.4%  Dollar 0.7814 -0.4%  Öl 98.4 -5.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Umbau im Aktien-Depot von Greenlight Capital: David Einhorn reduziert Warner Bros. Discovery - Peloton aufgestockt
SIX-VRP: Kerngeschäft der Gruppe ist "sehr solide"
Rheinmetall-Aktie leichter: "Google der Rüstungsbranche"? Experte warnt
Aktien von TUI, Lufthansa & Co. ziehen kräftig an: Anleger setzen auf Entspannung im Nahen Osten
Airbus-Aktie trotz Lieferproblemen im Aufwind: Auslieferungen an Qantas verzögern sich
Suche...
Plus500 Depot
Krypto-Invest im Blick 25.05.2026 11:03:08

So lohnend wäre eine Bitcoin-Investition von vor 5 Jahren gewesen

So lohnend wäre eine Bitcoin-Investition von vor 5 Jahren gewesen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Bitcoin verdienen können.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Gestern vor 5 Jahren wurde Bitcoin bei 38’649.98 USD gehandelt. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in BTC investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.02587 Bitcoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’993.08 USD, da Bitcoin am 24.05.2026 77’032.65 USD wert war. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 99.31 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 62’896.90 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 06.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 124’774.17 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner

Bildquelle: Gajus / Shutterstock.com,GeniusKp / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?