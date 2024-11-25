easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
4.96CHF
-0.13CHF
-2.61 %
12:21:48
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
25.11.2025 10:52:53
easyJet Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 auf "Buy" mit einem Kursziel von 750 Pence belassen. Das operative Ergebnis habe seine Prognose und die Konsensschätzung etwas übertroffen, schrieb Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hob er die guten Buchungstrends bei dem Billigflieger positiv hervor./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Buy
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
7.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.34 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.68 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu easyJet plc
|
10:02
|FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte eine easyJet-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag tiefer (finanzen.ch)
|
09:28
|EasyJet boosted by package holiday surge (Financial Times)
|
24.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
|
24.11.25
|easyJet Aktie News: easyJet präsentiert sich am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Optimismus in London: FTSE 100 klettert am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
24.11.25
|easyJet Aktie News: easyJet am Montagmittag gesucht (finanzen.ch)