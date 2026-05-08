ETFs auf den MSCI World: Das steckt hinter der riesigen Produktvielfalt

• Der MSCI World umfasst rund 1'300 Unternehmen aus 23 Industrieländern und deckt rund 85 Prozent der freien Marktkapitalisierung ab• ETFs auf denselben Index unterscheiden sich in Replikationsmethode, Kosten, Domizil und Ertragsverwendung• Der grösste MSCI World ETF Europas, der iShares Core MSCI World, verwaltet über 115 Milliarden Euro Fondsvolumen

Gleicher Index, viele Produkte

Wer nach einem MSCI World ETF sucht, findet in Europa mehr als 50 zugelassene Produkte. Das klingt nach Verwirrung, hat aber strukturelle Gründe. Der MSCI World ist ein weltweit ausgerichteter Aktienindex, der branchenübergreifend in Unternehmen aus 23 Industriestaaten investiert und damit als Basisinvestment für Anleger gilt, die eine breite Streuung ohne aktives Management suchen. Der europäische ETF-Markt wuchs 2025 auf ein Allzeithoch: Die verwalteten Vermögen erreichten laut dem unabhängigen Analyse- und Beratungsunternehmen ETFGI zum Jahresende 3,22 Billionen US-Dollar, ein Anstieg von 41,8 Prozent gegenüber Ende 2024. Die Nettozuflüsse summierten sich 2025 auf einen Rekordwert von 396,84 Milliarden US-Dollar. Das MSCI World Index Factsheet weist für Ende Februar 2026 exakt 1'319 Indexbestandteile aus, die zusammen etwa 85 Prozent der freien Marktkapitalisierung dieser Länder abbilden. Die USA stellen mit rund 70 Prozent des Indexgewichts den mit Abstand grössten Anteil, gefolgt von Japan mit gut 6 Prozent und Grossbritannien mit knapp 4 Prozent.

Worin sich die ETFs konkret unterscheiden

Die Unterschiede zwischen MSCI World ETFs liegen in der Ertragsverwendung, der Replikationsmethode, dem Fondsdomizil sowie den Kosten, wobei die Gesamtkostenquote (TER) zwischen rund 0,05 und 0,50 Prozent pro Jahr variiert. Bei der Replikation gibt es drei gängige Ansätze: Ein ETF kann alle Indexbestandteile direkt kaufen, eine repräsentative Auswahl erwerben (Sampling) oder die Indexrendite per Swap-Vertrag mit einer Bank synthetisch nachbilden. Der iShares Core MSCI World etwa setzt auf physisch optimiertes Sampling und hält zum Stand April 2026 laut BlackRock 1'309 der rund 1'319 Indexwerte bei einer TER von 0,20 Prozent. Synthetische ETFs wie der Xtrackers MSCI World Swap kommen mit einer TER von 0,19 Prozent aus. Das damit verbundene Kontrahentenrisiko, also das Ausfallrisiko der an der Swap-Vereinbarung beteiligten Bank, ist regulatorisch begrenzt: Die EU-weit geltende UCITS-Richtlinie schreibt vor, dass das Swap-Exposure eines Fonds zehn Prozent des Fondsvermögens nicht überschreiten darf, in der Praxis liegt es meist deutlich darunter. Ergänzend dazu spielt das Fondsdomizil eine steuerliche Rolle: Irland ist als Fondsstandort besonders verbreitet, da dortige Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA günstigere Quellensteuerkonditionen auf US-Dividenden ermöglichen.

Wertpapierleihe und die tatsächlichen Kosten

Neben der ausgewiesenen TER beeinflusst die sogenannte Tracking Difference die realen Kosten eines ETF für Anleger stärker als die Gesamtkostenquote allein. Einen weiteren Faktor stellt die Wertpapierleihe dar: Dabei verleiht der Fonds gehaltene Aktien temporär an Dritte gegen eine Gebühr, die dem Fondsvermögen zugutekommen kann. Beim iShares Core MSCI World betrug der Wertpapierleihertrag per Ende Dezember 2025 laut BlackRock 0,02 Prozent. Die Einnahmen daraus fliessen zu 62,5 Prozent in den Fonds, während BlackRock 37,5 Prozent einbehält und damit operative Kosten des Programms deckt. Finanztip weist darauf hin, dass die TER allein erklärt die tatsächliche Rendite nicht vollständig, weil Erträge aus der Wertpapierleihe die nominalen Kosten teilweise kompensieren können. In der Praxis lagen die Renditeunterschiede zwischen ETFs mit stark abweichender TER über einen Fünfjahreszeitraum teils unter 100 Euro auf 10'000 Euro Anlagesumme. Die Kostenunterschiede zwischen etablierten Anbietern fallen damit so gering aus, dass die Wahl eines ETF weniger von der TER als von Faktoren wie Fondsgrösse, Liquidität und der Verlässlichkeit des Anbieters abhängt.

Marktstruktur und die Bedeutung der Anbieter

Hinter der Produktvielfalt stehen wenige dominante Anbieter. iShares von BlackRock hält Anfang 2026 rund 40,4 Prozent des europäischen ETF-Marktvolumens, gefolgt von Amundi ETF mit rund 12,5 Prozent und Xtrackers von der DWS Group mit etwa 10,4 Prozent. Jeder dieser Anbieter stellt für denselben Index mehrere Anteilsklassen bereit, die sich etwa in der Ausschüttungspolitik unterscheiden. Dabei bezeichnet "thesaurierend" einen ETF, der Dividenden und Zinserträge nicht an Anleger ausschüttet, sondern automatisch reinvestiert und so den Zinseszinseffekt nutzt, während ausschüttende ETFs Erträge regelmässig auszahlen. Allein bei iShares existieren für den MSCI World beide Varianten unter verschiedenen ISINs. Das Ergebnis ist eine Produktpalette, bei der Anleger denselben wirtschaftlichen Kern in verschiedenen Verpackungen erwerben können.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.ch