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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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14:48:20
BRXC
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14.04.2026 13:35:27

Diageo Overweight

Diageo
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2360 auf 2320 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Laurence Whyatt passte seine Schätzungen für den Spirituosenkonzern am Dienstag an positive Timingeffekte durch das chinesische Neujahrsfest und Ostern an. Im Ausblick auf den Quartalsbericht zeigte er sich etwas optimistischer für das dritte Geschäftsquartal. Das geringere Kursziel begründete er mit Währungsbewegungen und Anpassungen beim Umlaufkapital./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
23.20 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
17.17 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
14.95 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Laurence Whyatt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse