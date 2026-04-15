Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2340 Pence belassen. Im dritten Geschäftsquartal sollten sich einige positive Entwicklungen abzeichnen, schrieb Trevor Stirling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese dürften jedoch nicht stark genug sein, um die erheblichen Belastungen durch den schwachen US-Spirituosenmarkt auszugleichen./rob/edh/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 04:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
23.40 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
17.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
14.98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
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