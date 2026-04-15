Diageo 15.90 CHF 1.29% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2340 Pence belassen. Im dritten Geschäftsquartal sollten sich einige positive Entwicklungen abzeichnen, schrieb Trevor Stirling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese dürften jedoch nicht stark genug sein, um die erheblichen Belastungen durch den schwachen US-Spirituosenmarkt auszugleichen./rob/edh/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 04:55 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.