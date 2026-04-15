Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’300 0.2%  SPI 18’687 0.2%  Dow 48’536 0.7%  DAX 24’064 0.1%  Euro 0.9220 0.1%  EStoxx50 5’963 -0.4%  Gold 4’812 -0.6%  Bitcoin 57’940 0.1%  Dollar 0.7828 0.2%  Öl 95.9 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156SAP345952Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sind Kryptowährungen noch sicher? Google-Experten sehen Risiken durch Quantencomputer
Hypoport-Aktie zieht an: 1Q-Transaktionsvolumen bei Immobilienfinanzierung unverändert
Hermès-Aktie rutscht ab: Iran-Krieg belastet
Nestlé-Aktie schwächer: Präsidenten Isla junge sagt Kunden müssen besser erreicht werden
Schaeffler-Aktie zieht an: Margenanstieg zu Jahresbeginn erwartet
Suche...
eToro entdecken

Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

15.90
CHF
0.20
CHF
1.29 %
12:02:12
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.04.2026 12:29:10

Diageo Outperform

Diageo
15.90 CHF 1.29%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2340 Pence belassen. Im dritten Geschäftsquartal sollten sich einige positive Entwicklungen abzeichnen, schrieb Trevor Stirling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese dürften jedoch nicht stark genug sein, um die erheblichen Belastungen durch den schwachen US-Spirituosenmarkt auszugleichen./rob/edh/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 04:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
23.40 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
17.30 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
14.98 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Diageo plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Diageo plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:42 Diageo Neutral UBS AG
12:29 Diageo Outperform Bernstein Research
09:41 Diageo Buy Deutsche Bank AG
09:34 Diageo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.04.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen