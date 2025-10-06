Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Diageo
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2450 Pence belassen. Nachdem der Getränkehersteller umfangreiche Verkäufe von Aktivitäten angekündigt habe, sehe er das Biergeschäft in Ostafrika sowie andere nicht zum Kerngeschäft gehörende Aktivitäten in China, Indien, der Türkei und den USA auf dem Prüfstand, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Buy
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
24.50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17.86 £ 		Abst. Kursziel*:
37.18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17.77 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
37.87%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Diageo plc

Analysen zu Diageo plc

09:40 Diageo Buy UBS AG
18.09.25 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.25 Diageo Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.25 Diageo Outperform Bernstein Research
10.09.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
