Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
19.00CHF
-0.08CHF
-0.42 %
06.10.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.10.2025 09:40:12
Diageo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2450 Pence belassen. Nachdem der Getränkehersteller umfangreiche Verkäufe von Aktivitäten angekündigt habe, sehe er das Biergeschäft in Ostafrika sowie andere nicht zum Kerngeschäft gehörende Aktivitäten in China, Indien, der Türkei und den USA auf dem Prüfstand, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
24.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.86 £
|
Abst. Kursziel*:
37.18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.77 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.87%
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Diageo plc
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo macht am Vormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Anleger in Habachtstellung: STOXX 50 letztendlich orientierungslos (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Diageo Aktie News: Diageo büsst am Montagnachmittag ein (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 steigt (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Diageo Aktie News: Diageo gibt am Montagmittag ab (finanzen.ch)
|
06.10.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|09:40
|Diageo Buy
|UBS AG
|18.09.25
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Diageo Buy
|UBS AG
|18.09.25
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Diageo Buy
|UBS AG
|18.09.25
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.09.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|19.00
|-0.42%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:53
|
Jefferies & Company Inc.
DocMorris Buy
|09:52
|
Jefferies & Company Inc.
Redcare Pharmacy Buy
|09:49
|
Deutsche Bank AG
TRATON Buy
|09:40
|
UBS AG
Diageo Buy
|09:39
|
UBS AG
Saint-Gobain Neutral
|09:38
|
UBS AG
Apple Neutral
|09:37
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Saint-Gobain Buy