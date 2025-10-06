Diageo 19.00 CHF -0.42% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2450 Pence belassen. Nachdem der Getränkehersteller umfangreiche Verkäufe von Aktivitäten angekündigt habe, sehe er das Biergeschäft in Ostafrika sowie andere nicht zum Kerngeschäft gehörende Aktivitäten in China, Indien, der Türkei und den USA auf dem Prüfstand, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





