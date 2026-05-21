DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aktien der DHL Group von 48 auf 56 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Harishankar Ramamoorthy betonte in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung die Stärke im Express-Geschäft. In einem unsicheren konjunkturellen und geopolitischen Umfeld profitiere der Logistiker von Selbsthilfemaßnahmen, einem guten Netzwerk und herausragender Preismacht. Der Analyst sieht den Zyklus für sinkende Gewinnschätzungen vor seinem Ende. Die DHL-Aktie notiere aufgrund der Sorgen vor KI-Disruption und Wettbewerb durch Amazon etwa 8 Prozent unter ihrem Februar-Hoch, doch seien diese Befürchtungen überzogen, so der Experte./rob/ajx/ag;
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
56.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
49.67 €
Abst. Kursziel*:
12.74%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
49.56 €
Abst. Kursziel aktuell:
12.99%
Analyst Name::
Harishankar Ramamoorthy
KGV*:
-
