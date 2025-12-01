Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Wohnen Aktie

19.88
CHF
-25.12
CHF
-55.82 %
10:33:06
SWX
01.12.2025 08:47:43

Deutsche Wohnen SE Buy

Deutsche Wohnen
20.01 CHF -1.42%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 29 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung für die Vonovia-Tochter auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler setzt in seinem am Montag veröffentlichten Branchenausblick auch 2026 eher auf Unternehmen, die sich auf Gewerbeimmobilien spezialisieren als jene mit Schwerpunkt Wohnimmobilien. Dabei geht er von der prognostizierten Wirtschaftserholung aus sowie steigenden Erwartungen an die Langfristzinsen. Seine Favoriten heißen Merlin, Gecina und CTP./ag/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Wohnen SE Buy
Unternehmen:
Deutsche Wohnen SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
27.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21.55 € 		Abst. Kursziel*:
25.29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.29%
Analyst Name::
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

