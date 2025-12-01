Deutsche Wohnen Aktie 2454186 / DE000A0HN5C6
Deutsche Wohnen SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 29 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung für die Vonovia-Tochter auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler setzt in seinem am Montag veröffentlichten Branchenausblick auch 2026 eher auf Unternehmen, die sich auf Gewerbeimmobilien spezialisieren als jene mit Schwerpunkt Wohnimmobilien. Dabei geht er von der prognostizierten Wirtschaftserholung aus sowie steigenden Erwartungen an die Langfristzinsen. Seine Favoriten heißen Merlin, Gecina und CTP./ag/mne;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Wohnen SE Buy
Unternehmen:
Deutsche Wohnen SE
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
27.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
21.55 €
Abst. Kursziel*:
25.29%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
21.55 €
Abst. Kursziel aktuell:
25.29%
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
KGV*:
-
