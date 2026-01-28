Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 38,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Vor den Zahlen zum vierten Quartal aktualisierte Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nochmals seine Schätzungen. Für das Geschäftsjahr 2025 blieben diese im Wesentlichen unverändert, doch für 2026 senkte er sie leicht unter dem Einfluss von Währungseffekten./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 06:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 06:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
38.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
27.47 € 		Abst. Kursziel*:
40.15%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
27.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.80%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

