Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
24.51CHF
0.06CHF
0.25 %
17:30:00
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.01.2026 17:16:55
Deutsche Telekom Overweight
Deutsche Telekom
25.12 CHF 1.93%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 38,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Vor den Zahlen zum vierten Quartal aktualisierte Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nochmals seine Schätzungen. Für das Geschäftsjahr 2025 blieben diese im Wesentlichen unverändert, doch für 2026 senkte er sie leicht unter dem Einfluss von Währungseffekten./rob/tih/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 06:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 06:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 06:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
38.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27.47 €
|
Abst. Kursziel*:
40.15%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.80%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
17:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX-Anleger nehmen letztendlich Reissaus (finanzen.ch)
|
17:58
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX nachmittags fester (finanzen.ch)
|
28.01.26
|STOXX-Handel So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)