Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.10.2025 14:19:13
Deutsche Telekom Overweight
Deutsche Telekom
27.63 CHF -0.45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Wie am Markt bereits spekuliert, habe die US-Mobilfunktochter T-Mobile US sehr starke Kennziffern für das dritte Quartal ausgewiesen, ein Rekord-Kundenwachstum verzeichnet und die Jahresziele erhöht, schrieb Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 13:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
43.50 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
29.76 €
Abst. Kursziel*:
46.17%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
29.62 €
Abst. Kursziel aktuell:
46.86%
Analyst Name::
Akhil Dattani
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
