Deutsche Telekom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Analyst Akhil Dattani verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf etwas besser als erwartete Zahlen aufgrund der vorab gemeldeten Zahlen der US-Tochter T-Mobile US. Ohne das US-Geschäft sähen die Zahlen etwas schwach aus, vor allem was die Leistungskennzahlen im Heimatgeschäft sowie das operative Ergebnis betreffe./rob/ck/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
43.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
30.39 €
|
Abst. Kursziel*:
43.14%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
30.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.14%
|
Analyst Name::
Akhil Dattani
|
KGV*:
-
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|10:03
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
