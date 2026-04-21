Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’151 0.1%  SPI 18’593 0.0%  Dow 49’149 -0.6%  DAX 24’200 -0.3%  Euro 0.9177 0.1%  EStoxx50 5’916 -0.3%  Gold 4’754 0.9%  Bitcoin 60’917 2.2%  Dollar 0.7810 0.0%  Öl 99.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335ABB1222171Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Flughafen Zürich-Aktie leichter: Grund für technische Problem ermittelt - Systemupdate geplant
K+S-Aktie: Jahresausblick erhöht
Weshalb sich Franken, Euro und Co. kaum verändern
Ausblick: AT&T legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Lufthansa reduziert Angebot: Streichung von 20.000 Kurzstreckenflüge bis Oktober - Edelweiss baut Sommerflugplan aus - Aktie gibt nach
Suche...
Plus500 Depot

Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

25.24
CHF
-0.54
CHF
-2.09 %
12:07:11
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.04.2026 11:09:29

Deutsche Telekom Outperform

Deutsche Telekom
25.42 CHF -5.01%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie der Deutschen Telekom nach einem Bloomberg-Bericht über einen möglichen Zusammenschluss mit der Tochter T-Mobile US auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Analyst Ulrich Rathe verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass 53 Prozent an der börsennotierten US-Tochter bereits im Besitz des Bonner Konzerns sei. Er hält die regulatorischen Hürden allerdings für beträchtlich, auch wenn die Intention plausibel sei./ck/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:20 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
27.84 € 		Abst. Kursziel*:
32.90%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
27.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.06%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Telekom AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:09 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
08:41 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
07:49 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
14.04.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen