NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie der Deutschen Telekom nach einem Bloomberg-Bericht über einen möglichen Zusammenschluss mit der Tochter T-Mobile US auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Analyst Ulrich Rathe verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass 53 Prozent an der börsennotierten US-Tochter bereits im Besitz des Bonner Konzerns sei. Er hält die regulatorischen Hürden allerdings für beträchtlich, auch wenn die Intention plausibel sei./ck/rob/gl;