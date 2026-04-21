Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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Deutsche Telekom Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie der Deutschen Telekom nach einem Bloomberg-Bericht über einen möglichen Zusammenschluss mit der Tochter T-Mobile US auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Analyst Ulrich Rathe verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass 53 Prozent an der börsennotierten US-Tochter bereits im Besitz des Bonner Konzerns sei. Er hält die regulatorischen Hürden allerdings für beträchtlich, auch wenn die Intention plausibel sei./ck/rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
27.84 €
|
Abst. Kursziel*:
32.90%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
27.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.06%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
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