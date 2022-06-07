Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
19.65CHF
0.15CHF
0.75 %
07.06.2022
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.11.2025 07:47:21
Deutsche Telekom Outperform
Deutsche Telekom
25.31 CHF 0.75%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Der Fokus dürfte auf dem Breitbandgeschäft auf dem Heimatmarkt dem operativen Ergebnis (Ebitda) sowie der Verwendung der Barmittel liegen, schrieb Ottavio Adorisio in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einer zehn Prozent höheren Dividende je Aktie./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 18:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 05:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 05:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
27.10 €
|
Abst. Kursziel*:
47.60%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
27.31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.47%
|
Analyst Name::
Ottavio Adorisio
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
11.11.25
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
11.11.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
11.11.25