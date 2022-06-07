Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

07.06.2022
Deutsche Telekom Outperform

Deutsche Telekom
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Der Fokus dürfte auf dem Breitbandgeschäft auf dem Heimatmarkt dem operativen Ergebnis (Ebitda) sowie der Verwendung der Barmittel liegen, schrieb Ottavio Adorisio in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einer zehn Prozent höheren Dividende je Aktie./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 18:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 05:58 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

