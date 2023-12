FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" belassen. Die Telekom-Aktie habe bislang in diesem Jahr wenig Unterstützung bekommen durch die Kursentwicklung von T-Mobile US, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei sei diese das zweite große Standbein für seine Kaufempfehlung, neben einer Neubewertung der übrigen Aktivitäten./tih/jha/;