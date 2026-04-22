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Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

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22.04.2026 08:41:25

Deutsche Telekom Buy

Deutsche Telekom
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Ein größerer Konzern könnte immer noch einen deutlichen Konglomeratsabschlag aufweisen, ähnlich wie bei Konkurrent Vodafone, schrieb Robert Grindle am Dienstagabend. Er verwies auf einen Medienbericht, wonach die Telekom ein Zusammengehen mit ihrer in den USA börsennotierten Tochter T-Mobile US erwägt. Mit einem solchen Schritt könnte das Unternehmen aber eventuell einfacher an Kapital komme, neue Aktien für grenzüberschreitende Zukäufe in Europa und den USA ausgeben oder Werte durch anschließende Abspaltungen und Börsengänge einzelner Bereiche freisetzen./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 22:22 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Robert Grindle 		KGV*:
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