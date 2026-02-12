Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
28.68CHF
1.31CHF
4.79 %
14:09:06
SWX
12.02.2026 12:57:32
Deutsche Telekom Buy
Deutsche Telekom
28.66 CHF 3.63%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Cashflow der US-Mobilfunktochter sei besser als erwartet gewesen, schrieb Robert Grindle in seinem am Donnerstag veröffentlichten Kommentar./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.59 €
|
Abst. Kursziel*:
32.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.79%
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
