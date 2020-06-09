|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Deutsche Telekom Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,40 Euro belassen. Zwar sehe er mit Blick auf das Deutschlandgeschäft zwei kleinere Schwachstellen, aber der Gegenwind lasse nach, schrieb Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Mittelfristig könne die Telekom wohl mit einer Steigerung des Gewinns je Aktie und des freien Barmittelzuflusses um 5 bis 10 Prozent rechnen, etwa wegen geringerer US-Steuern oder auch wegen der deutschen Konjunkturprogramme./rob/ck/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
35.40 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30.23 €
|
Abst. Kursziel*:
17.10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30.07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.73%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
12:26
|XETRA-Handel TecDAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Europa: STOXX 50 mittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12:26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX mittags in Grün (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
12:22
|Deutsche Telekom-Aktie dennoch tiefer: Deutsche Telekom passt Jahresprognose leicht nach oben an (Dow Jones)
|
10:52
|JP Morgan Chase & Co.: Deutsche Telekom-Aktie erhält Overweight (finanzen.ch)
|
10:14
|MÄRKTE EUROPA/Seitwärts - Deutsche Telekom sehr schwach (Dow Jones)