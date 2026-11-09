Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’880 0.6%  SPI 20’947 0.6%  Dow 52’022 1.4%  DAX 26’165 1.3%  Euro 0.9196 0.6%  EStoxx50 6’274 1.7%  Gold 4’123 1.4%  Bitcoin 61’520 0.4%  Dollar 0.8216 0.2%  Öl 94.0 -4.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998NVIDIA994529Nestlé3886335ABB1222171Rheinmetall345850Partners Group2460882Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Barrick Mining-Aktie gesucht: Starke Gewinne überwiegen leichten Umsatz-Dämpfer
Berkshire Hathaway-Aktie schwächer: Mehr Umsatz - Gewinn sinkt jedoch
Rückschlag für die SpaceX-Aktie: Kurs rutscht zeitweise unter den Ausgabepreis – Binance-Chef bleibt bullish
NVIDIA-Aktie unter Druck: CEO Huang hatte Affäre mit möglicher chinesischer Spionin
Analysten-Lieblinge enttäuschen: Was die schwache Performance für Anleger heisst
Suche...
Plus500 Depot

SDAX 701259 / DE0009653386

17’963.07
Pkt
119.36
Pkt
0.67 %
15:42:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

XETRA-Handel im Fokus 09.11.2026 15:58:15

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag stärker

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag stärker

Der SDAX zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Um 15:40 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0.66 Prozent höher bei 17’961.31 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 89.361 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.030 Prozent auf 17’848.99 Punkte an der Kurstafel, nach 17’843.71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18’058.80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17’800.17 Punkten.

SDAX seit Beginn Jahr

Der SDAX stand vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 18’098.20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der SDAX 18’659.63 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15’779.45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3.49 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 6.43 Prozent auf 203.50 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5.52 Prozent auf 70.75 EUR), Stabilus SE (+ 3.93 Prozent auf 14.80 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 3.66 Prozent auf 22.65 EUR) und Vincorion (+ 3.45 Prozent auf 18.12 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen SCHOTT Pharma (-5.98 Prozent auf 20.45 EUR), TeamViewer (-4.12 Prozent auf 4.84 EUR), Deutsche Euroshop (-2.91 Prozent auf 16.00 EUR), Douglas (-2.23 Prozent auf 7.90 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2.12 Prozent auf 34.22 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1’070’039 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 5.171 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2.35 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:53 Industrie zwischen Aufschwung und Transformation
09:41 SMI gibt deutlich nach
09:35 Marktüberblick: Daimler Truck im Fokus
08:45 Logo WHS KI-Ausverkauf: Jetzt entscheiden CPI, CoreWeave & die Chip-Aktien über den Nasdaq
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Erster Konter nach dem Ausverkauf
06.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’448.41 20.00 S1BOOU
Short 15’792.95 13.57 SRPBPU
Short 16’360.05 8.91 SYBQ4U
SMI-Kurs: 14’880.34 09.11.2026 15:42:27
Long 14’254.72 20.00 SGBV7U
Long 13’908.93 13.57 S5YRBU
Long 13’326.22 8.97 S1BTPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie unter Druck: CEO Huang hatte Affäre mit möglicher chinesischer Spionin
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen
Gold, Öl & Co. in KW 45: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Rückschlag für die SpaceX-Aktie: Kurs rutscht zeitweise unter den Ausgabepreis – Binance-Chef bleibt bullish
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt
SMI fester -- DAX klar im Plus -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Weltbank-Prognose für 2026: Warum Energie und Edelmetalle deutlich teurer werden
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SDAX 17’963.07 0.67%