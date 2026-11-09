Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag stärker

Um 15:40 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0.66 Prozent höher bei 17’961.31 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 89.361 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.030 Prozent auf 17’848.99 Punkte an der Kurstafel, nach 17’843.71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18’058.80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17’800.17 Punkten.

SDAX seit Beginn Jahr

Der SDAX stand vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 18’098.20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der SDAX 18’659.63 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15’779.45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3.49 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 6.43 Prozent auf 203.50 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5.52 Prozent auf 70.75 EUR), Stabilus SE (+ 3.93 Prozent auf 14.80 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 3.66 Prozent auf 22.65 EUR) und Vincorion (+ 3.45 Prozent auf 18.12 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen SCHOTT Pharma (-5.98 Prozent auf 20.45 EUR), TeamViewer (-4.12 Prozent auf 4.84 EUR), Deutsche Euroshop (-2.91 Prozent auf 16.00 EUR), Douglas (-2.23 Prozent auf 7.90 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2.12 Prozent auf 34.22 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1’070’039 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 5.171 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2.35 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch