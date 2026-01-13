Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
194.80CHF
2.60CHF
1.35 %
09:28:50
SWX
09.02.2026 08:22:50
Deutsche Börse Overweight
Deutsche Börse
196.50 CHF 1.06%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Grace Dargan attestierte dem Börsenbetreiber und Finanzdienstleister ein starkes strukturelles Wachstum. Zudem seien die Aktien unterbewertet, hieß es am Montag./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 01:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 04:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
290.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
216.10 €
|
Abst. Kursziel*:
34.20%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
214.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.26%
|
Analyst Name::
Grace Dargan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|08:22
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|22.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
