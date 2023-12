NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 206 auf 205 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Angeliki Bairaktari zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie aus Bewertungsgründen positiv gestimmt für die europäischen Börsenbetreiber. Sie hält aber die Papiere der Deutschen Börse für weniger attraktiv als jene der Wettbewerber London Stock Exchange und Euronext./edh/gl;