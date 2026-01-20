Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
193.85CHF
3.70CHF
1.95 %
10:59:08
SWX
20.01.2026 10:24:32
Deutsche Börse Neutral
Deutsche Börse
194.98 CHF 0.09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 258 auf 265 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen für das vierte Quartal am Dienstag an jüngste Tarsaktionsvolumina, aber auch den mittelfristigen Ausblick vom Kapitalmarkttag im Dezember sowie das angekündigte Aktienrückkaufprogramm an. Die Eschborner legen am 11. Februar ihre Ergebnisse vor./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
19.01.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
19.01.26
|XETRA-Handel DAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Hold-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Deutsche Börse-Aktie (finanzen.ch)
|
15.01.26
|DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
15.01.26
|EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
14.01.26
|Neutral-Note für Deutsche Börse-Aktie: Neue Analyse von UBS AG (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|10:24
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|193.50
|1.76%
