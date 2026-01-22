Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

198.85
CHF
9.25
CHF
4.88 %
10:31:35
SWX
22.01.2026 09:05:18

Deutsche Börse Hold

Deutsche Börse
199.79 CHF 2.84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse mit Blick auf eine etwaige Übernahme von Allfunds auf "Hold" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der Deal wäre sinnvoll für den Börsenbetreiber und sollte daher am Markt gut ankommen, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe Synergien bei den Umsätzen./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 02:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 02:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Hold
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
240.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
217.10 € 		Abst. Kursziel*:
10.55%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
215.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.37%
Analyst Name::
Tom Mills 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

