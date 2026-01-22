Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
198.85CHF
9.25CHF
4.88 %
10:31:35
SWX
22.01.2026 09:05:18
Deutsche Börse Hold
Deutsche Börse
199.79 CHF 2.84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse mit Blick auf eine etwaige Übernahme von Allfunds auf "Hold" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der Deal wäre sinnvoll für den Börsenbetreiber und sollte daher am Markt gut ankommen, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe Synergien bei den Umsätzen./bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 02:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 02:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
240.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
217.10 €
|
Abst. Kursziel*:
10.55%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
215.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.37%
|
Analyst Name::
Tom Mills
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
