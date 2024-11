NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse seien durchwachsen gewesen, schrieb Analyst Marcus Diebel am Donnerstagmorgen. Das nun am untere Rand der Zielspanne erwartete operative Jahresergebnis werde für Diskussionen um die Investitionen in Südkorea sorgen./ag/gl;