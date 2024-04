NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Rechne man jüngste Branchendaten hoch, so dürfte das Bruttowarenvolumen des Essenslieferanten wohl die Markterwartungen erfüllen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Region Nahost und Nordafrika dürfte etwas besser abschneiden als erwartet, die Region Asien etwas schwächer./bek/ajx;