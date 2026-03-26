Delivery Hero 13.97 CHF -2.52% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Analystenkonferenz nach der Bekanntgabe des Geschäftsberichts sei solide gewesen, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Umsatzprognosen für den Essenslieferanten erhöhte er für die Jahre 2026 bis 2028 um jeweils 1 Prozent./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.