Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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27.03.2026 14:58:11
Delivery Hero Overweight
Delivery Hero
13.97 CHF -2.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Analystenkonferenz nach der Bekanntgabe des Geschäftsberichts sei solide gewesen, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Umsatzprognosen für den Essenslieferanten erhöhte er für die Jahre 2026 bis 2028 um jeweils 1 Prozent./rob/edh/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
15.09 €
|
Abst. Kursziel*:
85.55%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
16.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65.24%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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