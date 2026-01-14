NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Overweight" belassen. Der Essenslieferdienst habe sich positiv zum aktuellen Geschäftsverlauf in den wichtigen Märkten Südkorea und der Mena-Region (Mittlerer Osten und Nordafrika) geäußert, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Das Auftragswachstum in Südkorea habe 2026 demnach noch Beschleunigungspotenzial. Zudem rechne Delivery Hero nicht mit weiteren Marktanteilsverlusten und gehe für das laufende Jahr weiter von einem moderaten operativen Ergebniswachstum (Ebitda) aus. Die Aktie bleibt Diebels bevorzugter Titel im Essenslieferbereich./gl/edh;