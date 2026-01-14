Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

23.36
CHF
0.20
CHF
0.86 %
09:02:00
SWX
19.01.2026 07:18:49

Delivery Hero Overweight

Delivery Hero
23.50 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Overweight" belassen. Der Essenslieferdienst habe sich positiv zum aktuellen Geschäftsverlauf in den wichtigen Märkten Südkorea und der Mena-Region (Mittlerer Osten und Nordafrika) geäußert, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Das Auftragswachstum in Südkorea habe 2026 demnach noch Beschleunigungspotenzial. Zudem rechne Delivery Hero nicht mit weiteren Marktanteilsverlusten und gehe für das laufende Jahr weiter von einem moderaten operativen Ergebniswachstum (Ebitda) aus. Die Aktie bleibt Diebels bevorzugter Titel im Essenslieferbereich./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 20:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

