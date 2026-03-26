NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach detaillierten Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der nun vorgelegte Bericht des Essenslieferanten habe nun auch die Kennzahlen für den freien Cashflow der einzelnen Geschäftsbereiche beinhaltet, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese hätten die Erwartungen übertroffen. Der Ausblick auf 2026 unterstreiche zudem die Intention des Unternehmens, sich auf Investitionen in das Kundenangebot und nachhaltiges Wachstum zu konzentrieren./rob/ck/tih;