Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

124.95
CHF
46.95
CHF
60.19 %
13.04.2021
SWX
13.11.2025 14:31:07

Delivery Hero Outperform

Delivery Hero
18.46 CHF 10.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Delivery Hero von 38 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferant dürfte auf kurze Sicht Profitabilität zugunsten der Marktführerschaft opfern, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktien seien gleichwohl attraktiv bewertet./rob/bek/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

