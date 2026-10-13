Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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Delivery Hero Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf, dass sich der Marktanteil von Baemin, der südkoreanischen App für Essenslieferungen, im September moderat erholt habe. Im Vergleich zum August sei der Marktanteil um 0,6 Prozent auf 60,5 Prozent gestiegen und habe den im August verzeichneten leichten Rückgang wieder wettgemacht. Baemin gehört zum Essenslieferanten Delivery Hero, den Uber bis Ende 2026 übernehmen will./ck/rob/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Neutral
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
41.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
35.07 €
|
Abst. Kursziel*:
18.33%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
37.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.16%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
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