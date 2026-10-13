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13.10.2026 13:10:52

Delivery Hero Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf, dass sich der Marktanteil von Baemin, der südkoreanischen App für Essenslieferungen, im September moderat erholt habe. Im Vergleich zum August sei der Marktanteil um 0,6 Prozent auf 60,5 Prozent gestiegen und habe den im August verzeichneten leichten Rückgang wieder wettgemacht. Baemin gehört zum Essenslieferanten Delivery Hero, den Uber bis Ende 2026 übernehmen will./ck/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 06:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Delivery Hero Neutral
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
41.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
35.07 € 		Abst. Kursziel*:
18.33%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
37.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.16%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
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10.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
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01.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
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