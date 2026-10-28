Delivery Hero 34.52 CHF -0.46% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Essenslieferant habe im dritten Quartal operativ imposante Fortschritte gemacht, schrieb Wolfgang Specht am Mittwoch nach der erneuten Prognoseerhöhung. Das Management könnte zunächst Marktanteilsgewinne gegenüber der Profitabilität priorisieren - vermutlich mit Zustimmung des Großaktionärs Uber./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.