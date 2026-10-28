Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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Delivery Hero Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Essenslieferant habe im dritten Quartal operativ imposante Fortschritte gemacht, schrieb Wolfgang Specht am Mittwoch nach der erneuten Prognoseerhöhung. Das Management könnte zunächst Marktanteilsgewinne gegenüber der Profitabilität priorisieren - vermutlich mit Zustimmung des Großaktionärs Uber./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
41.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.39 €
|
Abst. Kursziel*:
10.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.73%
|
Analyst Name::
Wolfgang Specht
|
KGV*:
-
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